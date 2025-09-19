Accident mortel d’un Jakartaman à Rufisque : 6 mois avec sursis pour le chauffeur du bus Tata, la famille dénonce une « injustice »


Accident mortel d’un Jakartaman à Rufisque : 6 mois avec sursis pour le chauffeur du bus Tata, la famille dénonce une « injustice »

Le verdict est tombé dans l’affaire de l’accident mortel ayant coûté la vie à Baye Dame Vilane, jeune conducteur de moto Jakarta, samedi dernier à Kounoune (Rufisque). Le chauffeur du bus Tata 72 impliqué dans la collision a été condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal de Rufisque délocalisé à Diamniadio.

À l’annonce du jugement, la famille du défunt n’a pas caché sa colère. Mor Top, oncle de Baye Dame Vilane, déplore un procès expédié sans que la famille ne soit véritablement associée à la procédure.
« Ce qui nous écoeure, c’est qu’on ne nous a pas avisés pour ce qui est du procès. À ma grande surprise, entre le jour de l’accident samedi, dimanche et lundi, on m’a dit que c’est jeudi le jour du procès, alors que la famille n’a pas été entendue. Nous n’avons pas d’avocat, aucun dédommagement n’a été prononcé. Je me demande s’il n’y a pas deux justices dans ce pays », a-t-il confié, visiblement affecté, au micro de Dakaractu.

L’accident avait suscité une vive indignation à Rufisque. Des conducteurs de motos-taxis « thiak-thiak », en colère, avaient procédé à des saccages de bus Tata dans la localité, paralysant une partie du transport en commun.
Face à cette situation, le préfet de Rufisque, Maguette Diouck, avait présenté ses condoléances à la famille éplorée tout en appelant au calme et à la retenue.

Alors que le corps de Baye Dame Vilane a été enterré dans son village natal de Keur Malick, région de Kaffrine, ses proches continuent de dénoncer une justice trop clémente envers le conducteur incriminé. Pour eux, cette peine de sursis, sans indemnisation ni prise en charge judiciaire de leurs intérêts, laisse un goût amer et le sentiment d’une justice à deux vitesses.

Autres articles
Vendredi 19 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Soudan: 75 morts dans une attaque des paramilitaires, selon des secouristes locaux

Soudan: 75 morts dans une attaque des paramilitaires, selon des secouristes locaux - 19/09/2025

Mbour : il corrige son beau-père et sa maîtresse dans le lit conjugal de sa mère partie en Belgique , la justice tranche

Mbour : il corrige son beau-père et sa maîtresse dans le lit conjugal de sa mère partie en Belgique , la justice tranche - 19/09/2025

Soudan: 75 morts dans une attaque de drone des paramilitaires sur un camp de déplacés au Darfour (groupe d'aide)

Soudan: 75 morts dans une attaque de drone des paramilitaires sur un camp de déplacés au Darfour (groupe d'aide) - 19/09/2025

Kolda : Six individus arrêtés pour vol de bétail et abattage clandestin

Kolda : Six individus arrêtés pour vol de bétail et abattage clandestin - 19/09/2025

Pikine : Deux individus arrêtés après une tentative de vol violent sur la route de la Technopole

Pikine : Deux individus arrêtés après une tentative de vol violent sur la route de la Technopole - 19/09/2025

Au Mali, les Chinois font les frais du

Au Mali, les Chinois font les frais du "jihad" économique - 19/09/2025

Présidentielle ivoirienne: Gbagbo, inéligible, exclut de soutenir un autre candidat

Présidentielle ivoirienne: Gbagbo, inéligible, exclut de soutenir un autre candidat - 19/09/2025

DIC : Le fils de l'ancien PM Amadou Bâ placé en garde à vue

DIC : Le fils de l'ancien PM Amadou Bâ placé en garde à vue - 19/09/2025

Gestion de l’État / L'Afp exprime sa vive préoccupation :

Gestion de l’État / L'Afp exprime sa vive préoccupation : "Le plan de redressement annoncé est plombé dés le départ par le manque de concertation". - 18/09/2025

Éducation-Rentrée Scolaire : Le ministère de l'éducation intégre l’intelligence artificielle dans le système éducatif

Éducation-Rentrée Scolaire : Le ministère de l'éducation intégre l’intelligence artificielle dans le système éducatif - 18/09/2025

Nécrologie : Décès de Keyssi Bousso, ancien administrateur Général du Grand Théâtre

Nécrologie : Décès de Keyssi Bousso, ancien administrateur Général du Grand Théâtre - 18/09/2025

Nouvel APE de 300 milliards : Papa Malick Ndour exige des éclaircissements sur l’identité des souscripteurs

Nouvel APE de 300 milliards : Papa Malick Ndour exige des éclaircissements sur l’identité des souscripteurs - 18/09/2025

Audit global des titres miniers:

Audit global des titres miniers: " L'audit nous a révélé 94% d'inconformités à la législation minière[...], 228 sites clandestins ont été constatés et 275 titres inactifs"( Birame Souléye Diop) - 18/09/2025

23 ans après le drame du Joola : les familles des victimes réclament vérité, justice et mémoire

23 ans après le drame du Joola : les familles des victimes réclament vérité, justice et mémoire - 18/09/2025

Saly / « Réforme foncière : Babacar Diop dénonce 30 ans de commissions sans lendemain »

Saly / « Réforme foncière : Babacar Diop dénonce 30 ans de commissions sans lendemain » - 18/09/2025

Journées Portes ouvertes sur le secteur minier- Babacar Diop aux entreprises :

Journées Portes ouvertes sur le secteur minier- Babacar Diop aux entreprises : "Les entreprises détruisent des vies et pourtant elles brassent de l'argent..." - 18/09/2025

Financement de l’économie : l’État du Sénégal lance un emprunt obligataire par appel public à l’épargne citoyen de 300 milliards

Financement de l’économie : l’État du Sénégal lance un emprunt obligataire par appel public à l’épargne citoyen de 300 milliards - 18/09/2025

Fatick : Trois individus arrêtés avec 40 comprimés d’ecstasy

Fatick : Trois individus arrêtés avec 40 comprimés d’ecstasy - 18/09/2025

Affaire du PTN : l’étau se resserre autour de l’Ex Directeur Général, Bassirou Abdoul Bâ

Affaire du PTN : l’étau se resserre autour de l’Ex Directeur Général, Bassirou Abdoul Bâ - 18/09/2025

Scandale présumé au Parc des Technologies Numériques (PTN) de Diamniadio: Amy Samaké et Cie édifiés ce jeudi

Scandale présumé au Parc des Technologies Numériques (PTN) de Diamniadio: Amy Samaké et Cie édifiés ce jeudi - 18/09/2025

Visite matinale dans les locaux de l’Ageroute : le ministre Déthié Fall débarque à 6h30 pour une séance de travail

Visite matinale dans les locaux de l’Ageroute : le ministre Déthié Fall débarque à 6h30 pour une séance de travail - 18/09/2025

ADEPME : Alpha Thiam nommé Directeur Général

ADEPME : Alpha Thiam nommé Directeur Général - 18/09/2025

Décision de la Cour suprême sur l’affaire Mairie de Dakar : Thierno Bocoum attend que « le droit soit dit »

Décision de la Cour suprême sur l’affaire Mairie de Dakar : Thierno Bocoum attend que « le droit soit dit » - 17/09/2025

MAC de Thiès : Trois ans derrière les barreaux, sans procès -le calvaire de Thierno Diop face à une accusation en fuite

MAC de Thiès : Trois ans derrière les barreaux, sans procès -le calvaire de Thierno Diop face à une accusation en fuite - 17/09/2025

Politique monétaire : la BCEAO maintient son taux directeur à 3,25%

Politique monétaire : la BCEAO maintient son taux directeur à 3,25% - 17/09/2025

Kédougou – Gada Dinguessou : un trafiquant de chanvre indien arrêté à l’aube

Kédougou – Gada Dinguessou : un trafiquant de chanvre indien arrêté à l’aube - 17/09/2025

Drame à Koungheul : Un père de famille meurt après une chute dans un puits à Saly Diam Diam

Drame à Koungheul : Un père de famille meurt après une chute dans un puits à Saly Diam Diam - 17/09/2025

Ouverture de la réunion du Comité de politique monétaire de la BCEAO : une inflation en net repli (0,6%) et une économie dynamique dans la sous région

Ouverture de la réunion du Comité de politique monétaire de la BCEAO : une inflation en net repli (0,6%) et une économie dynamique dans la sous région - 17/09/2025

Démantèlement d’un réseau de Qnet à Mbour : 22 mis en cause dont plusieurs étrangers, condamnés

Démantèlement d’un réseau de Qnet à Mbour : 22 mis en cause dont plusieurs étrangers, condamnés - 17/09/2025

Affaire Lat Diop : Me Oumar Youm dénonce un “scandale tyrannique” et un procès politique

Affaire Lat Diop : Me Oumar Youm dénonce un “scandale tyrannique” et un procès politique - 17/09/2025

RSS Syndication