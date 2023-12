Abus de confiance: pour non paiement de sa commande de 1446 téléphones de valeur, la commerçante A. C. Fall attrait à la barre

Poursuivie pour abus de confiance, la dame A. C. Fall a été attrait devant la barre du tribunal correctionnel pour répondre de son acte. En effet, il ressort des débats d’audience que la société Oolu Solar Sarl qui est plaignante dans ce dossier réclame 1446 téléphones d’une valeur de près de 111 millions FCFA. Les appareils de différentes marques dont plusieurs iphones lui ont été remis par tranche de commande. Devant la barre, A. C. Fall a nié les accusations avant de préciser.



« J’ai bien reçu du matériel de la société que j’ai placé chez des clients. Je ne connais pas le nombre exact de téléphones que j’ai reçu. », a-t-il soutenu. Pour la partie civile représentée par des membres de la société qui collaboraient avec l’accusée, c’est un contrat de distribution qui a été produit entre la société et A. C. Fall. Cette dernière recevait une commission de 2000Fcfa sur chaque catégorie de marchandises qu’elle réussissait à écouler. La responsable principale de la société Oolu, Madame Ba a tenu à clarifier la relation entre la prévenue et sa société.



« On a cessé la collaboration avec elle au mois de mai après avoir déposé la plainte.



Au mois de mai, nous avons constaté des non paiements. L’accusée dans sa dernière commande a reçu 158 téléphones. Sur chaque téléphone il y a un code barre avec les références stockées dans notre hub ou plateforme. Les téléphones sont activés lorsque le paiement se fait. Ceux qui sont habilités à recevoir des téléphones ont des comptes, ils sont enregistrés dans le serveur de données», a indiqué la dame Ba avant de souligner d’autres marchandises différentes des téléphones que A. C. Fall a également reçu de sa société.



« Elle a également reçu des fourneaux grand modèle qui coutent 33 000FCFA l’unité et petit modèle à 22000FCFA», a-t-elle déclaré. Les déclarations de la responsable commerciale ont été confortées par celles des témoins.



« Je lui ai donné 7 iphone pour les marques Techno et Samsung j’ignore le nombre ça tourne autour d’une centaine», a témoigné F. Cissé, assistante commerciale de la dame Ba. Pour sa part, le superviseur Dasylva a témoigné avoir également versé trois lots de téléphones à A. C. Fall.



« Elle a reçu 125 téléphones dont 50 que je lui ai livrés. Le 2ème lot, elle-même est venue récupérer 50 téléphones avec 5 fourneaux. Le 3ème lot, elle est revenue pour les 25 téléphones. Ce jour, je lui ai même donné 5000FCFA de frais de transport », a expliqué le commercial.







Interpellée sur les déclarations des témoins, A. C. Fall confirme avoir reçu d’eux des téléphones mais a soutenu n’avoir pas idée du nombre de matériel reçu.



« Dasylva m’a donné 100 téléphones. Les 25, il les a remis à ma fille. Je l'avais mis en rapport avec ma fille», a précisé l’accusée en expliquant que le paiement des marchandises se faisait toujours par les clients eux-même. D’après elle, la marchandise qu’elle prenait de Oolu était placée auprès de sa clientèle qui, par la suite, procédait au reversement du montant.



« Je leur ai demandé de venir pour aller faire du porte à porte pour le paiement ou de récupérer les téléphones auprès des clients. S’ils entrent dans leur plateforme, ils sauront les clients qui ont payé », a dit A. C. Fall.







Dans sa plaidoirie, la partie civile a insisté sur le rapport de confiance entre la société Oolu et la prévenue qui a été sapée par cette dernière. Document à l’appui, elle a cherché à prouver l’ensemble des fautes commises par A. C. Fall.



« La relation entre Oolu Solar Sarl et l’accusée est une relation basée sur le placement de matériel qu’elle écoule. Elle verse un acompte pour que le matériel soit désactivé. Cette femme connaît parfaitement le système. Elle a bien expliqué qu’elle recevait des téléphones et qu’elle devait les placer. Elle a reconnu avoir reçu du matériel», a souligné le conseil de la partie civile qui évoque 1446 téléphones que A. C. Fall devrait payer à la société Oolu. L’avocat a invité le tribunal à déclarer la prévenue d’atteinte du délit de confiance avant d’appeler la juridiction à recevoir la constitution de partie civile pour le paiement de 130 830 824 FCFA pour l’ensemble des charges et préjudices subis.







La défense elle, a contesté les documents présentés par la partie civile qui, selon l’avocat de A. C. Fall, sont produits en anglais et dont la compréhension pose problème.



« Son nom n’apparaît que sur 770 téléphones en observant les documents.



La société réclame plus de 130 millions FCFA. Sur quoi le tribunal peut se baser pour édifier sur le nombre de téléphones alors que la représente de la société a elle-même dit ici qu’elle ignore le nombre de téléphones remis à ma cliente», s’est indigné le conseil. L’avocat a également remis en cause le contrat liant sa cliente à la société Oolu.



« On lui a fait signer un contrat d’adhésion et c’est un acte qui ne peut lui être opposé car elle est analphabète. Les documents produits ne peuvent pas asseoir la qualité. Tout laisse à croire que ce sont les clients qui doivent payer la somme à recouvrir et non ma cliente. On a un problème pour déterminer le nombre de téléphones qui lui a été remis donc la preuve du détournement n’est pas déterminée. Elle est poursuivie à tort. Si la société a un problème de recouvrement, elle n’a qu’à se retourner vers les clients », a expliqué l’avocat de la défense qui plaide la relaxe purement et simplement de sa cliente et demande de débouter la partie civile de toutes ses demandes.



L’affaire a été mise en délibéré…