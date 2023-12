Abus de confiance : Une dame de 75 ans écope de six mois dont un mois ferme

Lorsqu'il a voulu récupérer l'argent en mars 2023, B. Sow n'était pas capable de lui remettre la somme. Elle a expliqué avoir remis l'argent à une connaissance qui est partie par la suite en France. Ayant usé de toutes les voies de recours pour régler le problème à l'amiable, le plaignant n'a recouvré que 1,6 million de francs. Pour rentrer dans ses fonds, la victime a déposé une plainte contre B.Sow à la sûreté urbaine le 7 décembre 2023.

Face aux enquêteurs, la mise en cause a reconnu son forfait. Elle a laissé entendre qu'elle a confié l'argent à des parents pour plus de sécurité, car elle était très malade. « J’ai remis 300 mille à l'épouse du plaignant et 800 mille francs à la mère de celle-ci et la somme restante à un parent établi en France », a-t-elle déclaré. Malgré tout, elle a été placée sous mandat de dépôt le lundi 11 décembre dernier.

Devant le prétoire, le plaignant a informé que c'est un compatriote qui lui a confié une partie de l'argent. C'est ainsi que son épouse lui a conseillé de le confier à la prévenue. La prévenue a réitéré ses déclarations lors de l'enquête préliminaire. La partie civile a réclamé 5 millions de francs.

Le parquet a requis l'application de la loi. La défense a plaidé pour une application bienveillante de la loi. La prévenue a été déclarée coupable et condamnée à six mois dont un ferme. En plus de la peine, elle devra payer cinq millions de francs à la partie civile.