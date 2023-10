Abdourahmane Niane, Rewmi France : « Idy en a les moyens, la conviction de régler ... et il rassemblera tous les sénégalais »

La vague orange pour la présidentielle de février 2024 a pris départ à Paris, la capitale française. Les responsables du parti d’idrissa Seck de l’hexagone ont tenu une assemblée générale ce weekend pour entamer la marche orange. C’est ainsi que Abdourahmane Niane, coordinateur adjoint de REWMI France faisant l’anatomie de la situation sociale du Sénégal, appelle à un sursaut des sénégalais à adopter son candidat, Idrissa Seck. « Nous ne devons pas laisser tomber ce pays, mais devons-nous battre parce qu’on est dans une situation exceptionnelle et difficile au regard de ce que nous vivons ».



S’adressant aux militants de REWMI, il dit « ce spectacle du flux de candidats à l’émigration clandestins gagnée par des dames et des enfants devra nous imposer à nous lever pour faire changer ce pays. Idy en a les moyens, il en a la conviction et il rassemblera tous les sénégalais. Il reconstruira ce pays qui est abîmé. Le débat de la politique est devenu un débat de haine, un débat d’abaissement de notre nation » fait-il savoir.