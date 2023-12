Abdoulaye Diouf Sarr, coordonnateur des cadres de l’APR: « Pour la poursuite de la vision du chef de l’Etat, nous nous engageons à investir Amadou Bâ…»

Considérant les efforts de l’Etat du Sénégal à travers les réalisations et progrès notés depuis le début du magistère du chef de l’Etat, Macky Sall, la coordination des cadres républicains (CCR) par la voix d’Abdoulaye Diouf Sarr, félicite le chef de l’Etat Macky Sall. Mais également s’engage à se mettre tous, dans les différents départements du Sénégal et dans la diaspora, derrière le camarade Amadou Bâ. Ce dernier considéré comme le choix de la raison et qui est capable de poursuivre la matérialisation de la vision du Président Macky Sall, est désigné ainsi, par Abdoulaye Diouf Sarr et ses camarades de la CCR, comme le candidat capable de porter les aspirations du parti et celles du peuple sénégalais.













Cheikh S. FALL