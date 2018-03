(APR) NOUVELLE DÉFECTION À TOUBA : Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo renonce à son ' And Falaat Macky Sall en 2019

Après le départ de Serigne Fallou Mbacké Gallas Kaltum qui a rejoint le Rewmi d'Idrissa Seck, l'Apr du Président Macky Sall vient de perdre un autre Mbacké-Mbacké. Il s'agit de Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo, promoteur du '' mouvement Takhawou Falaat Macky Sall en 2019 ''.



Le chef religieux a, en effet, lors d'un point de presse convoqué chez lui dimanche dans la soirée, fait savoir qu'il a officiellement renoncé à ses ambitions de faire réélire son ancien mentor. '' Cela fait un an que nous avons créé ce mouvement. Nous travaillons, depuis, à embellir l'image du Président Macky Sall, à le faire aimer par les populations de Touba. Nous le faisions avec passion et conviction. Permettez-moi, en passant, de signaler que mes collaborateurs et moi n'avons jamais eu droit à un centime de sa part. C'est bon à savoir. Heureusement d'ailleurs pour nous ! Ce qui nous fait mal, c'est surtout ce manque de considération. Dans ce parti, on n'accorde aucune considération aux responsables locaux. Les transhumants et les opposants bénéficient de plus d'égards que nous. Je l'ai déjà dit et je ne voulais pas avoir à le répéter indéfiniment ''.



Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo de poursuivre son discours. '' Nous avons combattu '' le Macky dégage '' devenu l'un des slogans les plus galvaudés à Touba. Nous sommes dans la dynamique de nous approprier ce slogan. Ce qui a fait quitter Serigne Gallas Kaltum et beaucoup d'autres chefs religieux le navire Sall ne pouvait pas me laisser à bord.. C'est un parti qui ne se veut aucun avenir.'' a conclu le petit-fils de Serigne Sam Ndoulo.