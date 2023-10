APR: Le Président Macky Sall réunit le Conseil National (CN) du parti le 29 octobre prochain

De fortes décisions sont attendues après l’annonce de la convocation de la réunion du conseil national (CN) de l’Alliance pour la République. Le président du parti Apr a convoqué ce samedi le secrétariat exécutif national de l’Apr dans un contexte pré-électoral agité. À l’issue de la réunion, il a été retenu entre autres, la réunion du Conseil National du parti le 29 octobre prochain. Une décision saluée par le SEN du parti dans son communiqué.



En effet, le Conseil National (CN), est composé de délégués des délégations départementales et des délégations des Sénégalais de l'extérieur, des organismes Internes et organismes affiliés, des coordonnateurs des conventions régionales, de l'ensemble des membres des instances nationales du parti, des parlementaires, des présidents de conseil régional et des maires membres du parti.



Composé d’au moins 200 membres, il définit la politique du parti à la lumière des orientations et directives du Congrès, contrôle l’action du Bureau Politique, du Secrétariat Exécutif National, des Organismes Internes et organismes.



Il est habilité dans ce cas, si l'urgence le commande ou si la situation l'exige, à prendre toute mesure necessaire au bon fonctionnement du parti.