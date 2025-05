AN/ Séance plénière - Abdou Mbow au régime en place : "Vous êtes en train de gaspiller l'argent public"

Lors de la séance plénière du vendredi 2 mai 2025, dont l'ordre du jour portait sur "l'examen des conclusions des Commissions ad hoc chargées de statuer sur les demandes de levée de l'immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Salimata Diop", l'honorable député Abdou Mbow a réagi aux accusations portées contre d'anciens ministres, des personnalités publiques et politiques, entre autres. Le parlementaire a déclaré être contre la procédure visant à lever l'immunité parlementaire des députés, d'autant plus que ces derniers ont déjà été jugés avant même d'aller au tribunal. « Le président de la commission des lois a mis la charrue avant les bœufs. Aujourd’hui, on parle de procédure de levée d'immunité parlementaire, et lui, il nous parle déjà de jugement. Il nous parle de Haute Cour de Justice alors que nous ne sommes même pas à ce stade », a-t-il martelé.



Abdou Mbow a regretté les multiples accusations visant de braves citoyens qui ont contribué au développement de leur pays, en citant notamment l'affaire des 150 millions concernant Abdou Aziz Mbaye, et le déplacement d'Ibrahima Macodou Fall, parti, selon ses dires, justifier les dépenses liées aux 100 millions incriminés. M. Mbow a martelé que des pères et mères de famille qui ont servi loyalement ce pays ont été traînés dans la boue par le régime en place, foulant au pied l'honneur et l'image de ces braves citoyens. « Vous venez nous parler de climatiseurs [...], alors que vous savez que l'urgence est ailleurs. Vous devez dire à votre Premier ministre de régler le problème des travailleurs [...] ».



Le parlementaire a pointé du doigt la gestion du régime actuel, évoquant notamment l'opacité et le manque de transparence. « Vous êtes en train de gaspiller l'argent public... Et jusqu'à présent, on n'a pas encore vu les rapports trimestriels, notamment les 1er et 4ème rapports », a-t-il lancé à l'endroit des ministres présents dans l'hémicycle.



« On a accusé le régime de Macky Sall d'avoir volé 1 000 milliards de francs CFA, mais on a oublié de dire aux Sénégalais que sur les 1 000 milliards, 600 et quelques milliards étaient décaissables, le reste était destiné à l'impôt et autres », a-t-il conclu.