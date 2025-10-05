AIBD : Pape Malick Ndour raconte les péripéties de son interpellation

Le coordonnateur des cadres de l’Alliance pour la République (APR), Pape Malick Ndour, a fait face à la presse ce dimanche pour revenir sur les contours de son interpellation survenue la veille à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).
L'ancien ministre a détaillé le déroulé des faits. Après avoir effectué ses formalités d'embarquement à bord du vol d’Air Sénégal, il a été « extirpé » de la salle par les forces de l'ordre.
Des échanges ont eu lieu avec les policiers et les gendarmes avant qu'une convocation ne lui soit signifiée pour ce lundi.
« Beaucoup de choses se sont passées », a confié Pape Malick Ndour lors de cette intervention, promettant de donner plus de détails sur cet événement qui a suscité de vives réactions.
