AIBD/ Hausse trimestrielle du trafic: La liste des compagnies aériennes contributrices

" Les principales compagnies contributrices à cette hausse trimestrielle sont AIR SENEGAL SA (+21,96%), AIR FRANCE (+23,89%), IBERIA (+16,25%), NEOS SPA (+37,37%), ASKY AIRLINES (+16,86%), ETHIOPIAN (+18,69%) et TRANSAVIA (+71,58%)", a informé l'ANACIM.



Avant d'ajouter " Parmi les compagnies africaines, la RAM reste toujours très active en termes de trafic passagers et maintient ainsi sa part de marché à hauteur de 14% par rapport aux autres compagnies africaines et 8% sur le trafic global grâce à une croissance de 27% du nombre de passagers transportés. Son trafic fret, malgré une baisse de 12%, gagne 1 point en plus et atteint 15% de part de marché entre compagnies africaines et conserve ses 4% toutes compagnies incluses. En termes de passagers, comme au premier semestre 2023, ASKY AIRLINES et ETHIOPIAN AIRLINES ont la même part de marché avec 8% pour la concurrence intra africaine sur la plateforme et environ 4% sur le marché global (comprenant toutes les compagnies). AIR CÔTE D’IVOIRE est à un point avec 6% du trafic passager sur la base intra africaine et 3% sur l’ensemble des compagnies. MAURITANIA AIRLINES est à 5% (1 point de moins par rapport au 1er semestre) avec la concurrence africaine et à 3% au niveau global".



Et pour les compagnies étrangères non africaines, " AIR France demeure la plus

performante regroupant 22% du trafic fret (même niveau qu’au 1er semestre) et 9% des passagers sur la concurrence globale. Il est à noter que TURKISH AIRLINE CARGO occupe une part de marché du fret équivalente en termes de fret. La compagnie SN BRUSSELS avec des rotations supérieures à celles d’AIR France sur la plateforme vient en troisième position pour ce qui concerne le fret avec 9%de part (diminution de 1 point par rapport au 1er semestre) et 6% des passagers. Viennent ensuite IBERIA et TURKISH AIRLINES dont les parts tournent autour de 5% concernant les passagers. TAP conserve sa part de marché avoisinant les 4%. EMIRATES AIRLINES et TURKISH AIRLINES occupent également des parts identiques de 7% sur le marché du fret. Comme au 1er semestre, Paris et Casablanca demeurent les villes les plus en connexion avec l’AIBD en provenance comme en destination corroborant l’offre

des compagnies comme AIR SENEGAL SA et AIR France sur l’axe Paris avec 2 vols voire 3 par jour, et la RAM sur l’axe Casablanca avec 2 vols par jour. Paris représente 16% du trafic passagers à l’arrivée comme au départ pour 6% de part de marché en termes de mouvements d’avions. Casablanca avec un taux identique en termes de mouvements occupe environ 9% du trafic passagers à l’arrivée et 11% au départ".



L'ANACIM de préciser dans son communiqué que " les villes desservant le plus Dakar en termes de passagers (Paris, Casablanca et Abidjan) détiennent près du tiers (32%) du trafic pour près de 19% des mouvements d’avions. Les principales destinations à partir de Dakar (Paris, Casablanca et Madrid) occupent 33% du trafic pour 15% des mouvements d’avions".