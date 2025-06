AG ordinaire de l’AIOD : Le Lieutenant-colonel Alioune Aïssa MBAYE élu président pour un mandat de deux ans

L'Amicale des Inspecteurs et Officiers des Douanes (AIOD) a tenu son Assemblée générale ordinaire ce samedi 21 juin 2025 à Saly. La rencontre a été présidée par le Ministre des Finances et du Budget, Cheikh DIBA, en présence du Directeur général des Douanes, Babacar MBAYE, et du Ministre conseiller économique du Président de la République, Aly Nar DIOP.



Placée sous le thème « Agenda national de transformation du Sénégal à l’horizon 2050 : rôle et place de l’Administration des Douanes », cette assemblée a permis d’aborder les grandes orientations de la Douane face aux mutations économiques, technologiques et écologiques actuelles.





Dans son discours, le président sortant, Colonel Ousmane KANE, a salué les avancées réalisées durant son mandat. Il a notamment mis en avant la participation de l’AIOD aux réformes du Statut des Douanes et son implication dans diverses activités sociales et citoyennes, telles que les dons de sang, les randonnées et la distribution de matériel scolaire.



Prenant la parole, le Directeur général des Douanes, Babacar MBAYE, a souligné le rôle stratégique de la Douane dans le processus de transformation du pays et a félicité l’AIOD pour son dynamisme. Le Ministre Cheikh DIBA a également salué l’engagement des douaniers dans la mobilisation des recettes, surtout dans un contexte économique tendu. Il a, par ailleurs, insisté sur l’importance de l’innovation technologique pour l’avenir de l’administration douanière.



L’Assemblée générale a aussi été l'occasion de rendre hommage aux anciens inspecteurs et directeurs qui ont marqué l’histoire de l’Institution douanière.



À l’issue des travaux, le Lieutenant-colonel Alioune Aïssa MBAYE a été élu nouveau président de l’AIOD par acclamation, pour un mandat de deux ans, succédant ainsi au Colonel Ousmane KANE.