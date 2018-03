AFFAIRE BOCAR SAMBA DIÈYE / ABDOUL MBAYE - Angloma traité de "main invisible et poltronne" par les jeunes de l'ACT

À travers la sortie d'Oumar Ndiaye Angloma accusant Abdoul Mbaye d'avoir escroqué l'homme d'affaires Bocar Samba Dièye dans une affaire de bateau de riz et de création d'une banque, les jeunes de l'ACT ne voient qu'une chose : le nommé Angloma, homme inconnu et insignifiant, n'est que la main invisible et poltronne '' de ses patrons.

Dans une correspondance adressée à la presse, les jeunes du parti de l'ancien Premier ministre dénoncent clairement le jeu de yoyo que certains grands bonnets de la République se prêtent depuis quelques moments.

''De la Présidence de la République, le Conseiller de Macky Sall se dénommant Omar Ndiaye Angloma accuse le Président Abdoul Mbaye d’escroquerie à l’encontre de Bocar Samba Dièye... Il n’est point difficile de retrouver dans l’acte de cet agent les caractéristiques principales d’un scénario auquel nous commençons à être habitués ''. D'abord, mentionne le document, de la lâcheté du fait qu'on '' se réfugie derrière un sans-nom que l’on paye aux frais du contribuable '', ensuite du mensonge étant entendu que '' les faits sont inexistants '' et enfin de '' la recherche de manipulation de la justice. ''

L'ACT se réserve le droit d'aller plus loin qu'une simple réponse écrite. C'est juste, confie l'Alliance, le temps d'une décision finale qui sera prise par les avocats de Mr Abdoul Mbaye. Affaire à suivre...