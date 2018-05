ACCIDENT MORTEL IMPLIQUANT UN VÉHICULE DE POLICE : Le ministre de l’Intérieur chez les familles des victimes

Le Ministre de l’intérieur est allé présenter ses condoléances à la famille du jeune conducteur de scooter décédé à la suite d’un accident impliquant un véhicule de la police. Il a aussi rendu visite à son ami blessé dans le même accident. Il a remercié chaleureusement la famille pour l’accueil réservé. Une visite empreinte de cordialité et de courtoisie. La famille s'est réjouie de cette visite et a accepté la volonté divine. Ensemble, ils ont prié pour le repos de l'âme du disparu et souhaité un prompt rétablissement au blessé.