9e ed. du FID : “L'Afrique des potentialités et des solutions qui contribuent à éclairer le monde ne peut laisser la moitié de sa population vivre dans la pénombre ” (Macky SALL)

Alors que la Cop 28 va démarrer cette semaine, le chef de l’état Macky SALL, a rappelé lors de son allocution d’ouverture de la 9e édition du forum international de Dakar, que l’Afrique a des potentiels et des solutions, c’est aussi une Afrique qui participe à la lutte contre le réchauffement de la planète, mais dans l’équité et la justice climatique. Ainsi dira-t-il, “l’enjeu principal pour nos pays, c’est de pouvoir exploiter leurs ressources disponibles pour satisfaire leurs besoins d’industrialisation et d’accès universel à l’électricité dont plus de 600 millions d’africains sont encore privés” a soutenu le président de la République.



A ce titre, le chef de l’état estime que les Partenariats pour une transition énergétique juste (JETP-Just Energy Transition Partnerships) pourraient offrir de bonnes perspectives de collaboration dans ce sens. Occasion pour lui de rappeler que le Sénégal a signé son JETP en juin dernier.



Au titre de cet Accord, l’objectif est de porter la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique 31 à 40% d’ici 2030, en mobilisant, avec le soutien du groupe des partenaires, 2,5 milliards d’euros sur une période initiale de 3 à 5 ans, pour financer des projets éligibles au Partenariat.



Pour nous,, dira Macky SALL, “la coopération dans le cadre des JETP pourrait être une alternative crédible aux mesures unilatérales interdisant le financement à l’extérieur des sources d’énergies fossiles, y compris le gaz.

L’Afrique des potentialités et des solutions qui contribue à éclairer le monde ne peut laisser la moitié de sa population vivre dans la pénombre" a-t-il dit.