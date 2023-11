9e Ed. du FID/Place de l’Afrique dans le monde : “les enseignements de Cheikh Anta Diop nous parlent toujours” (Macky SALL)

Après avoir listé plusieurs exemples, qui feront avancer l’Afrique sur le chemin du développement dans la paix et la sécurité, en restant conscients de son histoire multiséculaire, le chef de l’état Macky SALL de rappeler l’invite d’un géant de l’Afrique, Cheikh Anta Diop, qui disait “Il faut veiller à ce que l’Afrique ne fasse pas les frais du progrès humain (...) froidement écrasée par la roue de l’histoire… L’ignorance de l’histoire de son peuple est une forme de servitude.”



Selon Macky SALL, “les enseignements de Cheikh Anta Diop nous parlent toujours, pour nous dire que nous ne devons jamais nous laisser écraser par la roue de l’histoire, parce qu’à travers les âges, les peuples africains ont inventé, façonné, formé et transformé pour contribuer au progrès de l’humanité. A l’ère moderne, je suis fermement convaincu que rien ne doit nous condamner à vivre en marge du progrès.



L’Afrique des solutions est à notre portée. Si nos défis sont grands, plus grande doit être notre détermination à les relever. C’est à ce sursaut que j’invite tout notre continent en déclarant ouvert le 9e Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique.” a conclu le chef de l’état Macky SALL.