78e Assemblée Générale des Nations Unies : Voici l’agenda du président Macky Sall à New York

Le président de la République Macky Sall est arrivé hier à New York aux environs de 21h GMT pour assister à la 78e session de l’Assemblée Générale des Nations-Unies qui portera sur le thème : « Restaurer la confiance et raviver la solidarité : accélérer l'action menée pour réaliser le Programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous ».

Un thème large qui nécessitera des échanges, des discussions sur des sujets majeurs et auxquels le président Macky Sall prendra part.



Comme d'habitude l'agenda du Président Sall est toujours chargé lorsqu'il vient à l'Assemblée générale des Nations-Unies. Le président Américain, Joe Biden l’a invité à une réception à la Maison Blanche. Mais aussi, il est inclus dans son agenda durant cette session, d’avoir un tête à tête avec António Guterres, SG de l'ONU. Le président Macky Sall accordera également une audience à la Première Ministre du Danemark et celle de l'Italie, à la secrétaire générale de la Francophonie ainsi qu’à l’économiste Jeffrey Sachs,Thomas Bach président du Comité International Olympique et Infantino de la Fifa, va aussi s’entretenir avec le président de la République.



Le Président prendra aussi part au forum politique sur le développement durable et à un panel sur le financement du secteur de l'eau en Afrique avant son intervention très attendue à l'Assemblée générale de l'ONU.