5ème réunion de coordination de l’UA et des communautés régionales : Le président Macky Sall est arrivé cet après-midi à Nairobi

La capitale kenyane ouvre la série de visites en Afrique de l’Est entamée par le chef de l’État. Le président Macky Sall est arrivé cet après-midi à Nairobi pour assister ce dimanche à la 5 ème Réunion semestrielle de coordination entre l’Union Africaine, les Communautés Économiques Régionales et les Mécanismes Régionaux. Les travaux de cette réunion porteront en particulier sur les progrès à réaliser en direction de l'intégration africaine.

L'objectif de la réunion de cette année est d'examiner et d'approuver le budget 2024 de l'Union africaine, d'évaluer la mise en œuvre de ses décisions et d'adopter de nouvelles décisions sur des questions de fond.

Plusieurs chefs d’État et de gouvernement sont également attendus à ce rendez-vous.