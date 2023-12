5e session de la commission mixte entre le Sénégal et l’Iran : Signature de 4 nouveaux accords bilatéraux

Le Sénégal et l’Iran ont signé ce jeudi quatre nouveaux instruments de coopération bilatérale. La cérémonie de signature a eu lieu dans le cadre de la cinquième commission mixte entre les deux pays. Une réunion qui a eu lieu en présence du ministre des affaires étrang-res et des sénégalais de l’extérieur et de son homologue iranien Mohammed Ali Nikhbat.



C’est une forte délégation iranienne, conduite par le ministre de l’agriculture qui a séjourné à Dakar. Une visite qui s’inscrit dans le cadre de la 5e session de la Commission mixte entre le Sénégal et l’Iran. À cette occasion, les deux pays ont signé de nouveaux accords qui s’inscrivent dans une dynamique d’approfondissement de leur coopération. « Cette rencontre qui constitue un cadre privilégié pour la revue et l’approfondissement de notre coopération bilatérale, s’inscrit assurément, dans la dynamique bien ancrée de consolidation des relations d’amitié et de partenariat fécond qui unissent nos deux pays », a noté le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, Ismaïla Madior Fall, rappelant l’importance que le Président Macky Sall accorde à cette coopération, comme il a eu à le réitérer à son homologue iranien à Johannesburg, en marge du Sommet des BRICS.

Une rencontre qui a permis aux deux chefs d’État d’imprimer à l’axe Dakar – Téhéran, une nouvelle dynamique sur le co-développement.

La cinquième commission mixte de coopération entre le Sénégal et l’Iran s’inscrit dans la voie de la matérialisation de ce vœu des plus hautes autorités des deux pays. C’est ainsi que quatre nouveaux accords bilatéraux et un mémorandum d’entente entre les deux pays ont été conclus.



« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je procéderai avec vous, au cours de la présente session de la Commission mixte, à la signature de nouveaux projets d’instruments juridiques, notamment en matière de Coopération judiciaire (entraide, transfèrement et extradition, de reconnaissance réciproque et échange de permis de conduire national, de coopération dans le secteur agricole et de coopération culturelle », a dit le ministre des affaires étrangères sénégalais. Dans la foulée de la signature, le ministre a invité les acteurs concernés à s’investir pour « l’opérationnalisation effective et diligente des conclusions et la concrétisation des projets identifiés en opportunités réelles de rapprochement, de partenariat privilégié et de prospérité partagée. »



Dans le même sillage, le ministre iranien de l’agriculture de la République islamique d'Iran, Mohammed Ali Nikbakht a souligné que la signature doit être suivie par la mise en œuvre des contenus des documents et que son pays était prêt à offrir des bourses pour le renforcement de capacités pour la main d’œuvre sénégalaise ainsi que des experts et vice et versa. « Le suivi de part et d'autre va contribuer à concrétiser ces documents qui ont été théoriquement préparés, signés sur le papier, mais il faut savoir aller vers la réalisation. Nous sommes tout à fait disposés à recevoir les experts et les manœuvres sénégalais pour qu'ils puissent venir en Iran et bénéficier de bourses gratuites pour passer des formations, pour visiter les centres de recherche en République d'Iran que ce soit dans le domaine de la science, de la technologie, des équipements, de la machinerie », a dit le ministre iranien.

Mohammed Ali Nikhbakht a même émis l’idée d’élargir davantage la coopération entre les deux pays que leur situation géopolitique et sous-régionale prédestinent à coopérer davantage. « La situation géopolitique de la République islamique d'Iran dans la région du moyen Orient et de l'Asie de l'ouest ainsi que la situation géopolitique du Sénégal dans la sous-région de l'Afrique de l'ouest, donnent aux deux pays une opportunité dans le domaine économique et commercial d'investissement. La géopolitique des deux pays donne des opportunités dont il faut tirer le meilleur profit en faveur des intérêts des deux nations. Je crois que les deux parties devraient déployer des efforts conjoints pour monter le niveau des coopérations économiques à un niveau qui sera digne des deux nations et qui sera dans l'intérêt des deux peuples et que l'on puisse tirer parti de toutes les possibilités existantes », a dit le chef de la délégation iranienne à cette 5ème commission mixte sénégalo-iranienne.