3ème Plan d'action de la FEDER : Débrayage et grève totale le 9 et 10 Janvier prochain

La Fédération des enseignants (FEDER) composée de 12 organisations syndicales décrète un débrayage le mardi 9 janvier, plus une Assemblée Générale à 9h et une grève totale le mercredi 10 janvier pour exiger entre autres le paiement sans délai des indemnités du BAC, la restitution de toutes les ponctions sur les salaires, l'ouverture de négociations sur le régime indemnitaire et le respect des accords signés en 2014. Selon une note signée par Papa Mamadou Kane, le chargé de la communication de la FEDER et SG du sydels, la FEDER exige aussi du ministre de l'urbanisme Diène Farba Sarr la lumière sur les 800 millions de la LFR de 2015 pour la viabilisation de la ZAC de la région et les attestations collectives et individuelles pour les Zac de Dakar et Ziguinchor. La FEDER pour finir, réclame des poursuites contre les saboteurs nichés à la direction de la solde qui ont ponctionné les salaires sans l'avis des autorités...