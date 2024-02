2 900 soldats de l'armée sud- africaine déployés en soutien de la FARDC contre le M23

Le chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa, a tout récemment informé du déploiement urgent d'un nombre de 2 900 soldats de l'armée de son pays, pour porter main forte aux Forces armées de la république démocratique du Congo (FARDC) en lutte contre le M23 à l'est du pays.

Avec un budget exorbitant de 106 millions dollars, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) vont être épaulées par le support militaire de 2 900 soldats en provenance d'Afrique du Sud, dans le cadre de la mission d'Afrique australe en RDC (SAMIDRC), approuvée par le bloc régional en mai de l'année dernière.

En effet, cette nouvelle mission remplace la force régionale d'Afrique de l'Est, qui a quitté la RDC en décembre dernier après que le gouvernement l'a jugée inefficace. En plus de la nation arc-en-ciel, le Malawi et la Tanzanie fourniront également des troupes pour l'exécution de cette mission.