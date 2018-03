1ere session ordinaire de la CNDT: Programme de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2018 au menu

Le Président de la Commission Nationale de Dialogue des Territoires (CNDT), Monsieur Benoit Sambou a présidé, ce jeudi 01 mars 2018, la première session ordinaire de l’année 2018 de cette Institution dont il conduit les destinées depuis novembre 2017.

A cette occasion, il a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur, feu Djibo Leyti Ka, et a remercié le Président de la République Macky Sall pour la confiance qu’il a placée en lui, en le nommant à la tête de la CNDT.

Au cours de cette première session, après avoir fait le bilan des activités de l’année 2017, il a présenté aux Commissaires le Programme de Travail et Budget Annuel (PTBA) pour l’année 2018.

Ce programme a pour objectifs l’atteinte de trois résultats majeurs que sont la promotion d’un modèle de Territorialisation du PSE « par l’élaboration d’instruments de gouvernance de la territorialité et la mise en place d’un programme de valorisation des ressources des terroirs (PROVART) », la maîtrise de l'Information territoriale « à travers le développement d’un Système d’Informations Territoriales (SIT – CNDT) » et enfin l’institutionnalisation d’un Cycle de Dialogue « autour de quatre thématiques que sont l’Equité territoriale ; l’Intercommunalité ; l’attractivité et la compétitivité des territoires; la Déclinaison du PSE dans les politiques publiques locales à travers des outils de diagnostic territorial ». Le cycle de dialogue devra aboutir à l’organisation d’une Conférence territoriale.

Benoit Sambou a tenu à souligner que l’élaboration du PTBA intègre la mise en œuvre d’actions de visibilité de la CNDT et de promotion du Plan Sénégal Emergent. Il constitue « aujourd’hui, le document par lequel le contenu opérationnel des missions de la CNDT est traduit dans un cadre de mesures présentant à la fois la logique d’intervention, les résultats à atteindre, les Indicateurs objectivement vérifiables, les sources de vérification ainsi que les conditions critiques de sa mise en œuvre ».

Il a rappelé que le Président Macky Sall attend beaucoup de la contribution de la CNDT pour un développement territorial équitable et durable conformément aux orientations du Plan Sénégal émergent (PSE).

Il a fini par exhorter tous les acteurs à mutualiser leurs moyens et leurs compétences, à partager leurs missions respectives au profit d’une action unitaire et efficiente pour « construire le Sénégal à partir des territoires » comme l’a indiqué le Président de la République.