1ère édition de la soirée de Gala de l’APIC : Ziguinchor a primé ses meilleurs reporters

La première édition des « Plumes et voix du Sud » de la région de Ziguinchor a répondu à ses attentes. L’association des professionnels de l’information et de la communication (APIC) qui regroupe les correspondants de médias basés à Dakar et de journalistes de médias locaux à Ziguinchor a honoré ses meilleurs reporters. Pour cette première édition, c’est quatre prix qui étaient mis en compétition. C’est ainsi que Lamine Bâ de la RFM a remporté le prix en radio, Abdourahmane Diallo de la Sentv en télé, Khady Sonko du journal Le Quotidien en Presse écrite et enfin Fatou Dieng de Casamanceactu en presse en ligne.



La cérémonie de consécration a lieu dans la nuit de samedi en présence des autorités de la région, des organisations de développement présentes à Ziguinchor.





Les lauréats ont été primés grâce à des productions que les reporters ont diffusé dans leurs différents organes de presse.



L'initiative selon l’APIC, qui entre en droite ligne de la politique de l’APIC, vise à promouvoir l’excellence, le respect, l’éthique et la déontologie, gage d’une presse plurielle, plus libre et indépendante. Cette volonté vise également à stimuler un traitement rigoureux et de fond, des sujets de société, de justice sociale, d’environnement etc...



Il faut noter que tous les prix décernés ont comme parrain des confrères qui ont quitté ce bas monde. C’est ainsi que le prix radio porte le nom de feu Papo Mané, ancien correspondant de Walfadjri ; Le Prix presse écrite, feu Joseph Lopy, … ; Le Prix Télévision, porte le nom de feu Lamine Sagna, ancien de 7tv et l’As quotidien ; Le Prix presse en ligne, feu Sana Sadio.





Au prix de leurs vies face au crible des balles du MFDC et de l'armée, ils ont fait des sacrifices pour baliser le chemin à la jeune génération. Ils ont bravé les risques du conflit pour informer. C’est ainsi que les doyennes et doyens ont été honorés à leurs tours : Khady Raissa Diédhiou, directrice RTS4 radio ; Liliane Fall, Sud Fm ; Moussa Sadio, ancien correspondant du Journal Le Soleil ; Aliou Cissé, ancien du journal Le Quotidien ; Mamadou Alpha Diallo de la radio allemande DW et ancien correspondant du journal Le Matin ; Mohamed Kairaba Sonko, Fm Awagna ; Ibrahima Gassama, Zig Fm/Zig et premier correspondant de Sud fm à Ziguinchor et enfin Samsidine Niassy, ancien de Dunya.





Liste des lauréats



Presse écrite

1er prix : Khady Sonko du journal Le Quotidien

2ème prix : Essoukéman Kayounga du journal L'AS



Catégorie presse en ligne

1er prix: Fatou Dieng de Casamance Actu

2ème prix : Ansoumana Dasylva de GMS



Catégorie Radio

1er prix : Lamine Ba RFM

2ème prix : Angèle Marie-Claude Lambal de la RTS



Catégorie Télévision

1er prix : Abdourahmane Diallo de la SEN TV

2ème prix : Michel Mendy de la RTS



Au-delà, des meilleures productions qui seront primées, l’APIC, entend au cours de cette soirée gala, rendre un vibrant hommage à de valeureux hommes des médias (anciens de la corporation), de l’administration, de la société civile et des personnalités publiques qui ont eu à marquer les esprits des citoyens du Sud et faire la fierté de cette belle région. À cette occasion, le gouverneur de la région Guédj Diouf et la Présidente de plateforme des femmes pour la Paix en Casamance recevront deux prix spéciaux pour tous les efforts consentis pour le retour de la paix en Casamance.