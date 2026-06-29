[🔴 DIRECT] Révision constitutionnelle : journée explosive à l’Assemblée nationale

Les députés sont convoqués ce lundi à l’Assemblée nationale pour examiner les projets de révision de la Constitution, dans un contexte de vives tensions politiques. Tandis qu’un important dispositif sécuritaire est déployé autour du Parlement, plusieurs acteurs et militants se mobilisent à l’extérieur. Suivez en direct et en duplex les temps forts de cette journée décisive, entre débats à l’hémicycle et ambiance sous haute tension aux abords de l’Assemblée.