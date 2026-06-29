[🔴 DIRECT] Révision constitutionnelle : journée explosive à l’Assemblée nationale

Les députés sont convoqués ce lundi à l’Assemblée nationale pour examiner les projets de révision de la Constitution, dans un contexte de vives tensions politiques. Tandis qu’un important dispositif sécuritaire est déployé autour du Parlement, plusieurs acteurs et militants se mobilisent à l’extérieur. Suivez en direct et en duplex les temps forts de cette journée décisive, entre débats à l’hémicycle et ambiance sous haute tension aux abords de l’Assemblée.
Autres articles
-
Abdou Mbow défie Pastef après son expulsion de l’hémicycle: « Aucune force de l’ordre ne pourra nous faire reculer face aux dérives de Sonko et de sa dictature »
-
Me Aïssata Tall Sall après l’incident à l’hémicycle : « Cette loi n’ira nulle part parce que c’est une faction qui est en train de la voter »
-
Assemblée nationale : le député Abdou Mbow évacué de l'hémicycle par les forces de sécurité
-
Tension à l’assemblée : Abdou Mbow extirpé par les gendarmes, Takku Wallu déserte l’hémicycle
-
Manifestation devant l’assemblée nationale : Babacar Bâ du Forum du justiciable interpellé par les FDS