Ziguinchor : Le nouveau gouverneur Mor Talla Tine installé dans ses fonctions

C’est en présence du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Me Sidiki Kaba, que l’installation du nouveau gouverneur de la région de Ziguinchor a été effectuée ce jeudi. En remplacement de Guédji Diouf, l’ancien préfet du département de Dakar va officiellement veiller au respect de l'exécution et de l'application des lois, décrets et règlements et favoriser l'intégration des politiques régionales et communautaires sur tout le territoire de cette partie du sud du Sénégal.