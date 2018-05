« Zappé » des négociations avec les syndicats d’enseignants : Le Chef de l’Etat réaffirme son soutien à Serigne Mbaye Thiam

La presse dans ses gros titres hier, avec l’aboutissement des accords signés entre le Gouvernement et les syndicats d’enseignants, avait salué le rôle joué par la 1ere dame Marième Faye Sall. Une sorte de désaveu aux yeux de certains du ministre de l’éducation nationale Serigne Mbaye Thiam, qui semble être aux yeux des syndicalistes même « l’homme à abattre ». Mais une posture que ne semble pas partager le Président Macky Sall qui a renforcé sa confiance au ministre socialiste. Lors de la remise des cahiers de doléances des syndicalistes, il a en effet « encouragé, félicité et réaffirmé son soutien » à son ministre. « Avant de conclure je voudrais saluer le travail du Gouvernement et féliciter le 1er ministre mais également celui en charge du travail. Je saisis l’occasion pour saluer quelques ministres sectoriels, ils font l’actualité. En l’occurrence le ministre de l’éducation nationale Serigne Mbaye Thiam que j’encourage, je félicite et je soutiens » a dit le Président Sall lors de son discours.