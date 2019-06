Youssouf Sabaly : «Je suis un novice en Coupe d'Afrique. Je serai en pleine découverte»

À 26 ans, l’international sénégalais de Bordeaux, Youssouf Sabaly, s’apprête à disputer sa première Coupe d'Afrique, avec enthousiasme et ambition. S’il a fêté sa première cape en 2017 avec l’équipe nationale du Sénégal, le jeune (26 ans) défenseur était à la Coupe du monde 2018. Un an plus tard, c’est en toute logique qu’il débarque en Égypte pour la CAN 2019. Champion du monde des moins de 20 ans avec les Bleuets en 2013, le latéral droit de Bordeaux sera de la partie, avec l’étiquette d’un novice.