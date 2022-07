Yewwi Askan Wi dans le Ndoucoumane : Sonko et Cie galvanisent la jeunesse et annoncent les couleurs du changement.

Dans les zones de Kaffrine, Mbirkilane et Nganda, la coalition Yewwi Askan Wi a donné la parole à sa tête de liste départementale, Sina Guèye. Tous les membres de la coalition, en commençant par le président de la conférence des leaders, Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Déthié Fall, Cheikh Tidiane Youm, Habib Sy etc..., étaient présents.



Dans son discours, la tête de liste nationale de Yewwi invitera cette jeunesse de Kaffrine, à pérenniser son comportement envers Macky Sall à qui elle a tourné le dos. « Vous êtes une jeunesse consciente, incorruptible. Nous avons un régime qui n’est pas préoccupé par les paysans, les jeunes, les difficultés des femmes. Ils disent que Kaffrine est un titre foncier de Macky Sall, mais ce n’est plus le cas, car cette masse que vous constituez contre Macky Sall est aujourd’hui indiscutable », argue la tête de liste de Kaffrine qui salue la présence de Cheikh Tidiane Gaye du mouvement BCG.



Sina Guèye invite la jeunesse de Kaffrine à accompagner le président Macky Sall jusqu’à la fin de son mandat en 2024 et à donner la majorité à Yewwi Askan Wi le 31 juillet prochain.