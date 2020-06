Violent orage à Kolda : vent violent, toits et abris provisoires emportés, arbres déracinés…

Un violent orage accompagné d’un vent violent a arraché des toits de cases en chaume, des abris provisoires et déraciné des arbres dans la capitale du Fouladou. Cela s’est passé dans l’après-midi du mardi au petit matin du mercredi 10 juin.



En effet, le lycée Bouna Kane a fait les frais de cet orage en voyant tous ses abris provisoires emportés. Et à Saré Kémo, ce sont des arbres qui ont été déracinés et beaucoup de toits en paille emportés par ce vent violent. Beaucoup de dégâts ont été occasionnés par des vents en furie.



Certains se sont réveillés dans la stupeur en pleine nuit qui constituait la première véritable pluie de l’hivernage.



Le département de Vélingara a été bien arrosé aussi le lundi 08 juin marquant le début de l’hivernage dans ce département.