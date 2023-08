Violation d'une sommation d'arrêt de travaux : un professeur d'histoire-géographie tient tête à la Dscos

Pour violation d'une sommation d'arrêt de travaux et construction irrégulière, le prévenu Aliou B s'est à nouveau présenté ce mardi 29 août 2023 devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Alors qu'il a été déjà condamné à une amende ferme pour avoir violé une sommation d'arrêt de travaux de la Dscos ( Direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol). Au lieu d'attendre l'issue du litige qui l'opposait à une dame à propos d'une parcelle, le professeur d'histoire-géographie aurait continué la construction sur le même terrain qu'il a acquis à Tivaoune Peulh, à sa sortie de prison au courant juillet 2023. Au cours d'une descente sur les lieux, les agents de la Dscos ont constaté que le prévenu avait repris les travaux du terrain, c'est dans ces circonstances que les pandores ont encore déclenché la machine judiciaire. Ainsi, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour une deuxième fois le 24 août dernier.

Jugé ce mardi, il a catégoriquement nié les faits qui lui sont reprochés alléguant que cette situation constitue un acharnement sur sa personne.



Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public a souligné que le mis en cause a adopté une témérité extraordinaire. Lors de sa première arrestation, les ouvriers étaient à la phase de coffrage de l'escalier. Alors que sur les photos versées dans le dossier, le parquet indique que les escaliers sont entièrement construits. Suffisant, pour le procureur de requérir une peine d'emprisonnement de 6 mois ferme contre Aliou B.



S'agissant de la défense, Me Famara Faty a rejeté la constance des faits. "Il n'a pas posé un acte sur le site à sa sortie de prison. Il a juste acheté deux charrettes de sable pour rembourser son voisin. Il ne peut pas défier la Dscos. C'est un professeur respecté et respectable", a plaidé la robe noire qui a sollicité la relaxe de son client au bénéfice du doute.



Au finish, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a relaxé le prévenu.