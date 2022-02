Ville de Ziguinchor : Ousmane Sonko installé le 9 février comme maire

C’est officiel ! Ousmane Sonko sera installé dans ses nouvelles fonctions de maire de la ville de Ziguinchor. « Jeudi 09 Février 2022 à partir de 9 h, va se tenir la cérémonie tant attendue de l'installation dans ses nouvelles fonctions de maire du brillant et charismatique président honorable député Maire de Ziguinchor Ousmane Sonko. L'envergure de l'homme va au-delà des frontières nationales », fait-il savoir.



Selon Abdou Sané, coordonnateur provisoire communal Pastef Ziguinchor, la cérémonie se fera dans la plus grande sobriété. « Des millions de personnes suivront l'événement à travers différents outils (médias, internet,) Puisque la cérémonie est publique (et donc ouverte au public). Toutefois, ce moment se voudra solennel sobre et non festif...Il sera accompli dans les formes légales, authentiques, suivant les formalités requises », précise l’ancien parlementaire du gouvernement Wade.



S’adressant aux responsables et aux militants de la coalition, le directeur de campagne d’Ousmane Sonko les appelle à la remobilisation pour s’approprier du programme. « C'est lorsqu' au terme de nos succès qu'ensemble avec nos administrés nous pourrons fêter nos mérites... En ce moment l'appel, la mobilisation autour du document de référence Burok doit être notre crédo », dit-il.