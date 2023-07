VÉLINGARA (Kolda) : Thierno Alassane Sall (parti/république des valeurs) investi par ses militants pour la présidentielle de 2024…

Thierno Alassane Sall, président du parti de la république des valeurs, a été investi candidat pour la présidentielle de 2024 par ses militants et sympathisants du département de Vélingara. Ces derniers l’ont annoncé lors d’un meeting organisé dans la commune de Diaobé-Kabendou le week-end dernier. À ce titre, les responsables et partisans de ce parti estiment que Thierno Alassane Sall est la seule « valeur sûre » capable de faire du Sénégal un pays émergent. Ainsi, cette rencontre s’inscrit dans le cadre des objectifs de la préparation de l’élection présidentielle de février 2024.



À en croire Ibrahima Diallo (responsable départemental), « nous avons décidé de nous investir pour que Thierno Alassane Sall soit le prochain Président de la République du Sénégal, car il a une vision émergente pour notre pays. D’ailleurs, son honnêteté est connue de tous puisqu’il est en parfaite symbiose avec les besoins des sénégalais. »



Dans la foulée, il poursuit : « c’est une décision mûrement réfléchie et concertée que nous avons émise. En ce sens, notre choix se justifie par les qualités de l’homme aussi bien en politique que personnelle comme l’éthique, la morale entre autres. »



Pour ses partisans, Thierno Alassane Sall reste la solution pour le développement des terroirs et du pays. C’est fort de ce constat qu’ils estiment que Vélingara doit s’inscrire dans cette dynamique en l’investissant à la présidentielle de 2024.