Ucad / Agressions contre des journalistes : Baïdy Mboup cameraman de la 2stv blessé

L’opération de désencombrement initiée sur l'avenue Cheikh Anta Diop ne fait pas que des heureux. Depuis hier, des scènes de pugilat sont notées et ce vendredi des journalistes de la 2stv ont été pris à partie par des tabliers. Babacar Tambédou, Thérèse Sambou, Fatima Diallo et Baïdy Mboup l’équipe de reporters dépêchée sur les lieux pour un reportage sur l’opération de déguerpissement, a été injuriée par les tabliers. Le caméraman Baïdy Mboup a été traité de tous les noms avant d’être violenté à coup de pierre et blessé à la cuisse et à l’épaule. Une plainte a été déposée au commissariat du Point-E qui traite le dossier. Un énième cas qui remet sur la table la question de l'insécurité des journalistes en couverture médiatique.