UASZ : Les étudiants ont barré la route et brûlé des pneus

L'université Assane Seck de Ziguinchor renoue encore avec les grèves. Les étudiants ont décidé d'abandonner amphi et salles de cours pour une semaine. Ils ont décrété un mot d'ordre de grève d'une semaine pour protester contre le retard de la livraison des chantiers entamés depuis plus de 10 ans.



Et pour se faire entendre, les étudiants ont brûlé des pneus pour réclamer l'équipement et la livraison des 12 amphithéâtres déjà construits, pour leur permettre d'étudier dans de meilleures conditions en cette période de saison hivernale.



Sauf que les forces de l'ordre, à coups de grenades lacrymogènes, ont affronté les manifestants pour libérer la voie.