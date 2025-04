Trump dit "Vladimir, ARRÊTE!" à Poutine après les frappes russes sur Kiev

Donald Trump s'est dit "pas content" jeudi des frappes russes sur Kiev survenues dans la nuit et a exhorté Vladimir Poutine à cesser de telles opérations afin de parvenir à un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie.



"Pas nécessaire et très mauvais timing", a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social avant d'ajouter: "Vladimir, ARRÊTE!", à l'adresse de son homologue russe.