Tribunal : pour des câbles et des barres de fer volés, S. Sylla écope de 2 ans de prison.

Dans son réquisitoire, le maître des poursuites qui relève la constance dans les faits a requis 2 ans dont 6 mois ferme d'emprisonnement contre S. Sylla.

Le prévenu a été reconnu coupable par la chambre correctionnelle. Il a été condamné par celle-ci à 2 ans d’emprisonnement dont 3 mois ferme et au versement de 1 million FCFA

Agé de 40 ans, S. Sylla a été attrait à la barre des flagrants délits pour vol. Il est accusé d’avoir dérobé des câbles électriques de Sentra, une société de travaux publics. Il est également reproché au mis en cause d’avoir subtilisé des barres de fer.Devant la barre, le prévenu qui se présente comme un agent de travaux de suivi, a nié avoir subtilisé les câbles et assuré ⁹avoir juste accompli son travail.« Je faisais mon boulot. Il n’a jamais été question de vol de câble. Je devais les amener ailleurs mais pas les voler », a confié le prévenu qui peine à convaincre le tribunal.« Qui t’a donné l’ordre de les déplacer. », a demandé le juge au mis en cause qui reste silencieux avant d’alléguer : « Personne, je devais juste les déplacer », s’est-il justifié. Pour ce qui est des barres de fer également retrouvé en sa possession, S. Sylla a reconnu sans ambages les avoir volés.La société Sentra représentée par son conseil lui réclame le paiement de 1 million FCFA en dommages et intérêts.