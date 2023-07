Tribunal : le mécanicien vole 2 bonbonnes de gaz, une télévision, un ventilateur et se fait démasquer par son receleur.

Né en 2001, I. Diallo mécanicien de son état, a été attrait à la barre du tribunal correctionnel pour vol de téléviseur, 2 bonbonnes de gaz et un ventilateur au préjudice de A. Ngom. Ses complices M. M. Diouf et le sieur Abdou ont également été traînés devant la barre pour le délit de recel.

Les faits remontent à la nuit du 19 au 20 juin. Le prévenu a été arrêté alors qu’il tentait d’écouler les bonbonnes de gaz après que le client, un boutiquier en l'occurrence, a informé le plaignant qu’il connaissait.

Interpellé, M. M. Diouf qui a acheté la télé a soutenu l'avoir fait en ignorant l'origine du matériel.

« J’ai acheté mais j’ignorais que c’était du matériel volé », a-t-il confié devant la barre.

« Je lui ai donné 50.000 FCFA après qu’il m’ait proposé 100.000 FCFA », a soutenu M. M. Diouf.

Le prévenu I. Diallo a précisé avoir raconté des contrevérités à son client pour pouvoir écouler la marchandise subtilisée.

« Je lui ai fais croire que la télé provenait d’un conteneur amené par mon frère. Je lui ai vendu la télé à 50.000 FCFA », a-t-il déclaré.

Sur le modus opérandi du vol, il dira avoir été aidé.

« Je n’ai pas défoncé la maison, ce sont mes camarades, c’est par la suite qu’ils m’ont appelé pour aller vider l’appartement. », s’est justifié I. Diallo avant de décharger ses complices pour le délit de recel.

« Est-ce que tes parents sont ici ? », lui a demandé le juge.

« Mes parents ne se sont pas dans la salle parce qu’ils ne sont pas au courant mais savent que je suis en prison. Seule ma grande-sœur est passée me voir en prison », a-t-il poursuivi.

Dans son réquisitoire, le parquet a confié que la culpabilité du prévenu était matérialisée. Il a invité le tribunal à une application de la loi pénale.

Le tribunal a relaxé les complices pour le délit de recel et a reconnu I. Diallo coupable des faits qui lui sont reprochés. Il l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement ferme.