Transition énergétique : Les défis parcourus lors de la 3ème conférence MSGBC

Pour rappel, le MSGBC Oil, Gas & Power 2023, un événement majeur dans le secteur de l'énergie de la région MSGBC, a débuté le 21 novembre 2023 à Nouakchott, Mauritanie, avec une cérémonie inaugurale présidée par le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

La 3e édition de la conférence MSGBC qui réunit les pays membres et fondateurs du bassin Sénégal - Mauritanie -Gambie- Guinée Bissau et Guinée Conakry s’est déroulée les 21 et 22 novembre 2023. La thématique de cette édition a appelé à la réflexion sur les défis liés à la transition énergétique. Le ministre du pétrole et des énergies, Antoine Félix Diome, présent à cette conférence était accompagné par une délégation incluant la SAR, Petrosen holding, Petrosen (exploration / production).Des panels et autres rencontres entre les acteurs ont permis, du côté du ministère du pétrole et des énergies d’une part, de montrer les réalisations qui ont été faites particulièrement dans le secteur du pétrole et du gaz. Pour sa part, Petrosen, a eu à faire une présentation technique afin de présenter les opportunités d’investissements au Sénégal, l’état d’avancement des projets actuels et donner des perspectives dans le cadre de l’exploration et la recherche. Aussi, en terme de développement, des projets GTA, Sangomar, de Yakaar Téranga, mais aussi les blocs offshore disponibles.Des échanges avec les compagnies nationales ont été également menés au cours de cette rencontre sous régionale qui permet de valoriser la destination Sénégal en terme de gestion de ressources naturelles, notamment, celles dont les retombées sont attendues au courant de 2024, qui constitue l’année de début de production du pétrole et du gaz.