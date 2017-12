Trafic de visa : Matar Seck reconnu coupable prend 3 mois assortis de sursis

Matar Seck, le frère de Coumba Gawlo Seck, a été jugé ce matin devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il était devant la barre pour répondre des délits d'association de malfaiteurs, usurpation d'identité et complicité. Il a été reconnu coupable de trafic de visas pour l'Europe et écope de trois mois de prison avec sursis plus une amende de 100 mille francs.

Pour rappel, Matar Seck a été arrêté la semaine dernière par la Dic et déféré au parquet hier, pour une affaire de trafic de visas présumé. Des sources anonymes renseignaient que les policiers avaient été alertés par l’ambassade de France à Dakar. Matar Seck avait été arrêté en même temps que ses deux complices présumés.