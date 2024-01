Tournée politique à Matam: Farba Ngom lance la grande offensive en direction de l’élection présidentielle de 2024

Dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle du 25 février 2024, les reponsables politiques de la Coalition Benno Bokk Yaakar du département de Matam, sous la conduite du coordonnateur, l'honorable député Farba NGOM, ont organisé une première étape d'une tournée politique dans les communes d'Ogo, Matam, Ourossogui, Bokidiawé, Ninjilone, Thilogne et Nabadji. La tournée a débuté par des visites aux Imams et Oulémas qui ont formulé des prières pour le Sénégal, pour le président de la République qui arrive en fin de mission à la tête du Sénégal. Ces érudits du Fouta ont aussi prié pour le Premier Ministre, Amadou BA, candidat de la coalition BBY à l'élection présidenticle du 25 février 2024.







La coordination départementale BBY de Matam a rencontré les populations du département de Matam, des contrées les plus reculées, du « diéry »au « walo » en passant par le « diediegol » où elle a rendu visite à d'autres chefs religieux, notables et autorités coutumières. Ces populations ont renouvelé leur engagement à oeuvrer pour le triomphe des idéaux du Président Macky Sall et globalement de la coalition Benno Bokk Yakaar.







La tournée a été l'occasion de remercier les militants du département pour leur engagement toujours renouvelé aux côtés du président de la République qui a le Fouta chevillé au corps, car il s'agissait aussi de remobiliser et de redynamiser la base affective du Chef de l'Etat. La coordination a mis également en exergue les nombreuses réalisations du Président de la République, avec notamment l'hôpital de niveau 2 des Agnams, la route nationale Ndioum-Ourossogui- Bakel, les ponts, les infrastructures du PUDC et du PUMA, l'électrification rurale, l'accès à l'eau potable qui ont toujours été des préoccupations vitales pour les populations de Matam. Ces réalisations et d'autres témoignent à suffisance de l'attachement du président



Sall au Fouta







Une belle occasion aussi, à travers ces tournées, pour rappeler les efforts dans la région de Matam notamment le plateau technique des établissements de santé de la région relevé et la construction d'un nouvel établissement hospitalier d'un coût de 22 milliards de francs à Ourossogui dont les travaux sont en phase d'achèvement. Il s'y ajoute la réalisation du projet de l'aérodrome d'Ourossogui pour un coût de 14 milliards dont les travaux sont en cours de même que le désenclavement du Dandé maayo, une vieille doléance qui sera bientôt un vieux souvenir. En effet, une route, longue de 240 Kilomètres avec une douzaine de ponts et une piste de désenclavement de 55 Kilomètres d'un coût de 40 milliards de francs, va sortir les populations du Walo de l'isolement. Au nom de toutes ces réalisations, les populations de Matam, derrière leurs responsables, au premier rang desquels l'honorable député Farba Ngom, sont décidées à engager à leur apporter tout le soutien aux responsables de la région. Ces derniers ont rassuré en leur rappelant qu’ils seront leurs interlocuteurs auprès des autorités compétentes pour une prise en charge diligente de leurs préoccupations. Déjà en ce qui concerne l' autonomisation des femmes, la coordination rassure les populations de la mise en place d'une ligne de financement de 500 millions avec un vaste programme de capacitation des cibles. Aussi pour l'emploi des jeunes, 220 postes ont été mis à la disposition de la jeunesse. Une enveloppe financière de 50 millions a été octroyée aux ASC des Communes visitées, aux conducteurs de motos Jakartas et aux chauffeurs du département de Matam. Egalement, la coordination s'est engagée à enrôler plus de 10.000 ménages dans le programme de Couverture Maladie Universelle (CMU). Pour la circonstance, les leaders de la coalition ont apporté des solutions concrètes à certaines demandes des populations.







La deuxième étape de la tournée de la coordination départementale se fera très prochainement dans les autres communes ou des réponses appropriées seront apportées aux doléances des populations. Nous invitons tous les responsables et les militants de la grande Coalition BBY d'ici et d'ailleurs, à emprunter cette belle et fructueuse démarche de rencontre et de soutien aux populations de notre pays, gage d'une belle victoire à l'élection présidentielle dès le premier tour.







La tournée a été un moment de mobilisation exceptionnelle, de ferveur militante, d'écoute et de communion sous la conduite du Coordonnateur départemental, le député Farba Ngom. Les responsables du département de Matam avec tous les segments du parti : les jeunesses républicaines, les femmes et les sages, réaffirment leur fidélité et leur indéfectible engagement derrière l'honorable député Farba Ngom, Coordonnateur départemental et Secrétaire national Chargé de l'organisation et de la mobilisation du parti. Ils lui expriment leur soutien sans faille et lui adressent ses vives félicitations pour le succès de la tournée départementale et réitèrent leur détermination à faire triompher le candidat Amadou Bâ au soir du 25 février 2024.