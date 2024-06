Tournée du ministre à l’USSEIN/ Dr Abdourahmane Diouf : « Je dirais au PR Diomaye et au PM Sonko que vous avez besoin de soutien et d’appui »

Dans le cadre de ses tournées dans les différentes universités du Sénégal, le ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation, Docteur Abdourahmane Diouf était, ce samedi, dans le Sine-Saloum. Il s’est rendu aux campus de Fatick, Mbadakhoune, Kaffrine avant de terminer sa visite à l’Université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass (USSEIN). Il a saisi l’occasion pour signaler qu’il compte apporter des réponses claires aux difficiles conditions de travail en s’attaquant à trois points majeurs: « le budget, les infrastructures et le recrutement ». En effet, l’Université du Sine-Saloum à vocation agricole pour la sécurité alimentaire, le développement durable et la prospérité, ce qui lui fera dire : « Le charme de votre université est qu’elle est thématique et centré sur les problématiques agricoles ». « Cela est d’autant plus frappant qu’aussi bien le PM que le Président Diomaye accorde une place de choix à l’autosuffisance alimentaire dans leurs actions et dont le socle constitue l’agriculture qui elle-même est un véritable moteur de développement en Afrique », fait-il remarquer. Et d’ajouter : « Je suis rassuré parce que j’ai trouvé sur place et j'en ferais part au Président Faye. Je lui dirais surtout que vous avez besoin de soutien et d’appui de sa part pour continuer à donner des résultats plus que bénéfiques à notre pays dans le domaine de la recherche et de l’innovation ».