Tivaouane - Ziarra générale : Abdou Mbow conduit la délégation de l'APR

À la tête d’une forte délégation composée de Mamadou Diagne Sy Mbengue (ancien DG de SN HLM), Abdou Ndéné Sall (ancien ministre), Seynabou Gaye Touré, présidente du Conseil départemental de Tivaoune, Maguèye Ndiaye, ancien maire, et de responsables de Thiès et Tivaoune, le député Abdou Mbow s’est rendu à Tivaouane à la Ziarra Générale au nom du Président Macky Sall et de l’APR.



La délégation a ainsi transmis les salutations et présenté ses respects à Serigne Moustapha Sy Al Amine, puis à Serigne Babacar Sy Al Amine. Par la suite, elle a terminé son périple chez le Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.