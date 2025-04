Tivaouane - Construction d'une société sainte et homogène : Le message du khalife aux parents et aux autorités étatiques

À l'occasion de la Ziarra générale de Tivaouane, Serigne Pape Makhtar Kébé a transmis le message du guide religieux, un message axé notamment sur le respect des principes de l'Islam.



Le khalife a ainsi demandé que l'éducation de nos enfants soit davantage fondée sur les valeurs islamiques pour la construction d'une société sainte et homogène.



Après avoir regretté la perte de certaines valeurs, le khalife a invité notamment les parents, les dahiras, les fédérations et les autorités étatiques à faire en sorte que les enfants soient davantage encadrés et que les bonnes valeurs leur soient inculquées.



Le khalife a par ailleurs insisté sur la formation des jeunes, la corruption, le mariage, etc.