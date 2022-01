Thiès / Locales 2022 : La coalition BBY se réjouit du bon déroulement des élections et appelle « ses militants à renforcer la cohésion et la mobilisation »

La coalition "Benno Bokk Yakaar" (BBY) de la ville de Thiès, dans un communiqué parvenu à Dakaractu, se réjouit du bon déroulement des élections de ce dimanche 23 janvier 2022 dans les trois communes de Thiès. "La coalition salue la maturité de nos acteurs politiques et l'esprit citoyen, mais aussi républicain de nos populations", lit-on dans le document qui signale que "la coalition BBY félicite tous les acteurs, particulièrement l'administration territoriale, pour la bonne organisation, la supervision et le contrôle des opérations électorales qui ont conduit à un scrutin libre, transparent et démocratique".



Poursuivant, la coalition BBY "adresse ses félicitations également à tous les candidats responsables et militants de la coalition qui ont accordé leurs violons pour des élections apaisées".



Concluant son communiqué, "la coalition BBY remercie toutes les populations de Thiès, et lance un appel à l'endroit de tous les militants et responsables à renforcer la cohésion et la mobilisation pour aborder avec sérénité les futures échéances électorales".