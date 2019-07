Thiès / Finale CAN 2019 Sénégal-Algérie (0-1) à la Fan Zone

Pour la deuxième fois dans l'histoire du Foot africain, les Lions du Sénégal perdent une finale de la Coupe d'Afrique des Nations (Can). Malgré tout l'espoir que nourrissait le peuple, les Lions se sont finalement inclinés devant les fennecs de l'Algérie sur le score d'un but à zéro. Dans la cité du rail, une foule en liesse de supporters avait convergé à la Fan Zone pour accompagner les Lions. Hélas, la déception a été grande et les supporters thiessois et le peuple Sénégalais vont devoir patienter encore. D'après le maire de ville, Talla Sylla, "la chance n'a pas tourné du côté des Lions qui étaient beaucoup plus forts sur le terrain. J'invite les jeunes à accorder beaucoup plus de respect à leur drapeau et aux valeurs patriotiques".