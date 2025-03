Thiès / 3.000 enseignants et 5.150 directeurs d'école formés : Vers la mise à l'échelle du dispositif "IFADEM" de l’élémentaire au niveau de l’enseignement moyen et secondaire général.

Un atelier de co-construction au cours duquel les besoins de formation et les stratégies d’intervention seront stabilisés, se tient dans la cité du rail (Thiès). À l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, à travers la Direction de la Formation et de la Communication (DFC), il a pour objectif de réfléchir sur les voies et moyens pour implémenter l'initiative francophone pour la Formation à distance des Maîtres (IFADEM).

En effet, ledit dispositif a permis d'avoir des résultats au niveau de l'élémentaire avec la formation de 3.000 maîtres et 5.150 directeurs d'école dans les inspections d’académie de Fatick, Kaffrine, Kaolack, Louga, Matam, Saint-Louis et Thiès, a informé le directeur de la Formation et de la Communication (DFC), Daouda Guèye.

"Compte tenu des résultats et de l'efficacité de ce dispositif, on pense à partir de cet atelier développer des stratégies pour mettre en œuvre un dispositif IFADEM au niveau de l’enseignement moyen et secondaire général au Sénégal", a déclaré M. Guèye.