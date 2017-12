Thiaroye-sur-Mer : Les Pipelines endommagés de la SAR « polluent » la santé des populations.

Après les grosses frayeurs provoquées par l’essence et le fuel déversés chez elles par les pipelines de la SAR, les populations de Thiaroye font face à un nouveau calvaire avec la dégradation subite de leur état de santé : toux, diarrhée, rhume… Au quartier Mame Cheikh Diop de Thiaroye-sur-mer, l’air est vicié par l’odeur de l’essence malgré les travaux d’urgence entamés par la SAR pour limiter les dégâts. Les populations subissent cette odeur désagréable depuis trois semaines, provoquant des troubles sanitaires non négligeables aux habitants de la zone. A cet effet, les populations, notamment le président du collectif des riverains du pipeline de la SAR de Thiaroye-sur-mer sont dans une dynamique de collecte d’informations pour constituer un dossier et porter le combat.



De leur côté, les responsables de la SAR auraient juste demandé l’identité et les coordonnées des victimes. Mais à ce jour, aucune décision n’aurait réellement été prise par la SAR si l’on n’en croit les populations de Thiaroye-sur-mer.