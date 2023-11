Thiadiaye /" Gagner le département de Mbour permettra d'élire notre candidat Amadou Ba dès le premier tour... "( O .Youm ministre des Forces armées, coordonnateur départemental de Bby)

Le coordonnateur départemental de Mbour à la tête d’une forte délégation des responsables de partis alliés notamment du PS de l’AFP, de l’UCS, des députés, maires et autres responsables de la COJER et des femmes, venus de différentes localités, a procédé à un dépôt de plus de 122.620 parrainages pour le compte du département de Mbour.

Pour rappel, il a été assigné à ce département 150.000 parrains pour le candidat de BBY, le Premier ministre Amadou BA. Avec ce 2e dépôt qui vient s’ajouter au premier de 35.041, on peut affirmer que le département de Mbour a atteint ses objectifs de parrainage à plus de 100% avec au total 157661 parrains. Interrogé à la suite de ce dépôt le coordonnateur de BBY a tenu à rappeler que « le parrainage est une étape décisive de l’élection présidentielle du 25 février 2024. Notre but a été largement atteint. Il restera à engager la deuxième phase de l’élection devant permettre de transformer les parrainages en vote au profit de notre candidat le Premier ministre Amadou BA. Nous nous donnerons tous les moyens légaux et matériels pour y parvenir. Ce travail très satisfaisant que nous venons de réaliser est le fruit d’un effort collectif de tous les responsables du département que nous félicitons pour leur engagement et leur attachement à la coalition, à son Président et à notre candidat » a dit le ministre des Forces armées El Hadji Omar Youm... Cependant le coordonnateur départemental de l'Apr s'est prononcé sur l'unité des responsables et l'engagement sur le terrain."Le parrainage est derrière nous, aujourd'hui il ne reste que continuer la dynamique de l'engagement des différents responsables sur le terrain...J'invite les responsables de Bby à plus d'unité parce que c'est dans l'unité que nous vaincrons...

Le département de Mbour appartient à la coalition Bby. Les résultats, les chiffres le démontrent amplement...Mais ce n'est pas une raison pour dormir sur nos lauriers.. Mbour étant un grenier politique national, le gagner nous permettrait d'élire notre candidat Amadou Ba dès le premier tour, conclut le ministre des Forces armées, coordonnateur de l'Apr dans le département de Mbour, El Hadji Omar Youm...



Aliou Ba