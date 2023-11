Terrorisme - criminalité - menaces multiformes : Le ministère de l’intérieur oriente son budget 2023-2024 autour de 7 axes

Pour mieux faire face à ces défis, le ministre annonce que les dépenses du personnel vont baisser de 4 milliards de francs CFA.

Les députés examinent ce lundi le projet de budget 2024 du Ministère de l'Intérieur qui est arrêté à 237. 231. 350: 287 FCFA en Autorisations d'Engagement (AE) et à 197. 004. 885. 087 FCFA en Crédits de Paiement (CP).Le projet de budget est articulé autour de 7 programmes : la sécurité publique, la gouvernance électorale, le fonds de lutte contre les incendies, le compte de commerce police, la sécurité civile, l’administration territoriale, le pilotage, la coordination et la gestion administrative.Le budget de l’année 2023-2024 est « élaboré dans un contexte marqué par des défis sécuritaires de plus en plus nombreux face aux menaces multiformes qui ont pour noms terrorisme international, criminalité transfrontalière et frontalière, trafic de drogues et d'armes, mais surtout recrudescence de l'émigration irrégulière », note le ministre de l’intérieur, Me Sidiki Kaba.À ces défis s'ajoutent « la persistance du conflit Russo-ukrainien et ses corollaires, ainsi que la tenue de l'élection présidentielle du 25 février 2024 et l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz au Sénégal », note Me Sidiki Kaba.