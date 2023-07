Tentative de viol dans une mosquée à Golf Sud : Un pervers surpris avec une fillette de 9 ans…

Il a fallu la vigilance chevillée du maître coranique d'un daara pour empêcher K. P. de commettre un sacrilège dans une mosquée de la commune de Golf Sud. Le quidam voulait violer une écolière du daara en question nommée F. Touré, âgée de 9 ans, dans les toilettes du lieu de culte abritant ledit daara.

Le Quotidien Les Échos qui a éventé ce fait divers rocambolesque renseigne que, heureusement, l’individu en question n'a pas pu accomplir sa sale besogne. Il a été surpris par le maître coranique qui l'a enfermé dans le box des WC avant d'aller solliciter le secours du voisinage.

La fillette F. Touré a échappé de justesse aux agissements d'un maniaque sexuel qui rodait dans les parages d'une mosquée de la commune de Golf Sud, abritant le daara de l'adolescente. Ce jour-là, les pensionnaires du Daara donnent de la voix en apprenant les versets coraniques que le maître leur a dispensés. Soudain, F.Touré, âgée de 9 ans, s'approche de leur Oustaz et sollicite son autorisation pour aller se soulager dans les toilettes de la mosquée, qui abrite le daara. Le maître coranique accepte. La gamine confie ses manuels à une de ses condisciples et se retire dans les toilettes.

Voyant que la petite tarde a revenir, Oustaz se fait des idées noires et décide de vérifier.

Mais, à peine arrivé sur les lieux, la fillette sort à pas pressés du box des toilettes quand elle entend sa voix. Son sang fait alors un rapide tour. Il reprend à peine ses esprits, se dirige vers les toilettes et tombe sur un individu nommé K. P. Il s'emporte et l'interpelle sur un ton ferme. Le quidam se garde de répondre, fixe les yeux au sol et commence à baragouiner. Il refuse de regarder dans le blanc de l'œil son interlocuteur, lui tourne aussitôt le dos et s'accroupit à l'intérieur du box des toilettes.

Faisant semblant de se soulager. Traînant un handicap, Oustaz recule en douce d'un pas et enferme aussitôt le suspect dans les toilettes. Il se retire soudain des lieux et court alerter les habitants. Le suspect se rhabille en vitesse. Il active le loquet de la porte et tente de sortir. Hélas, il se retrouve coincé à l'intérieur et tente par tous les moyens de s'extirper du guêpier. Il défonce enfin la porte du box des toilettes, se libère et détale comme un lapin. Il est poursuivi par une clameur publique. Il court comme un dératé tout en criant à tout rompre aux fausses accusations de viol contre sa personne. « Je n'ai pas violé la fillette ! », répète-t-il à l'envi.

Il sera rattrapé par la foule et conduit manu militari au commissariat d'arrondissement de

Golf Sud. Livré aux flics, le présumé violeur a réfuté les accusations et nie sans convaincre s’être enfermé avec la fillette dans les toilettes de la mosquée. « Je suis entré dans les toilettes au moment où la petite en sortait. Et Oustaz, ayant vu cela, s'est fait des idées noires et a commencé à pousser des cris de détresse. J'ai juste dragué la gamine pour lui demander de m'offrir la montre qu'elle portait. Il ne s'est rien passé entre elle et moi .» Malgré ses dénégations véhémentes, K. P. a été présenté devant le parquet du palais de justice de Pikine/Guédiawaye pour tentative de viol et attentat à la pudeur contre une fillette de 9 ans.