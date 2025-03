TOUBA - Renouvellement des instances navétanes et sortie des Baay Faal : Le préfet publie un arrêté et annule tout

La jeunesse de Touba et de Mbacké vit un moment historique concernant le mouvement navétane. Alors que le renouvellement des instances était vivement attendu, des événements inattendus ont perturbé le processus. Depuis quelques jours, une vive rivalité oppose les jeunes de Mbacké à ceux de Touba, ces derniers étant majoritaires, tant par le nombre d’ASC (Associations Sportives et Culturelles) que par leur représentation au sein des structures. Selon des sources informées, le candidat originaire de Touba serait en pole position pour accéder à la présidence de l’ODCAV (Organisation Départementale des Collectivités et Associations de Volontariat).



Cependant, l’utilisation du nom de Touba dans le football, ainsi que la multiplication des associations sportives et écoles de football dans la cité, dérangent les Baay Faal. Ces derniers, invoquant les missions confiées par le Khalife pour préserver la sacralité de Touba, ont fait une déclaration jeudi. Serigne Saliou Fall, Serigne Dame Fall et leurs condisciples ont rappelé que certains comportements ne seraient plus tolérés, tout en exhortant les autorités administratives à agir.



L’appel a été rapidement entendu. Le préfet de Mbacké a pris un arrêté ce jour même, interdisant la tenue de l’Assemblée Générale de renouvellement des instances. L’exécutif a justifié cette décision en évoquant « des menaces réelles de troubles à l’ordre public, liées à la surexcitation des esprits, ainsi qu’au manque de forces de sécurité pour contenir ces risques ». Le texte stipule : « Est interdite la tenue de l’Assemblée Générale ordinaire de l’ODCAV de Mbacké », ajoutant que « toute infraction à cette interdiction est passible des sanctions prévues par les lois et règlements ».



Le préfet a chargé le commissaire urbain de Mbacké de veiller au strict respect de ces dispositions.



Au téléphone avec DakarActu - Touba, un jeune habitant de Touba confie que ses camarades et lui sont conscients des interdits et qu’ils éviteront de les enfreindre.